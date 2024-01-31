Садальский раскрыл неожиданную причину несчастья сбежавших звезд

Актер уверен, что проблему нужно искать не на поверхности

Облив грязью Россию и сбежав за границу, многие некогда популярные звезды теперь сидят без работы. Так, Рената Литвинова, которая гремела на всю страну главными ролями, сейчас прозябает в Париже, и о ее премьерах ничего не слышно. Артур Смольянинов* настолько устал сидеть без работы, что снизошел до подкастов. Не хвастается своими успехами и Чулпан Хаматова, которая блистала на сцене "Современника".

Этот феномен объяснил Станислав Садальский. Актер уверен, что причина безработицы беглых артистов не в конкуренции или незнании языка. Корни неудач на трудовом поприще стоит поискать глубже. Садальский считает, что российские звезды привыкли к поддержке со стороны соотечественников и их мышлению. По мнению Станислава, ни один артист не сможет быть таким же популярным за границей, как у себя на родине.

"Каждый про себя думает, что он такой значимый… Но русский артист в силу своего менталитета может работать только у себя в России", — уверяет звезда.

Даже если актер невероятно талантлив, нужно приложить массу усилий, чтобы стать ценным за рубежом, подытожил Садальский. Однако сбежавшие из России звезды, судя по всему, не желают надрываться ради признания публики на своей новой Родине.

Ранее стало известно, что Садальский набросился на Кудрявцеву из-за вопиющего инцидента.

*признан иностранным агентом на территории России, включен в перечень экстремистов и террористов.