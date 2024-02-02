Россия жестко отомстила Данилко за все выпады в свой адрес

Артист нашел причину отмены концерта в ОАЭ

Концерты многих известных артистов, которые негативно высказываются в адрес Москвы, стали постепенно отменять по всему миру. Наиболее громкими были события в ОАЭ, Тайланде и Индонезии, где не дали выступить беглым российским звездам. Не получилось выйти на сцену в Эмиратах и у Андрея Данилко, более известного под своим творческим псевдонимом Верка Сердючка.

Артисту не только не дали выступить перед публикой, но и вовсе запретили въезд в ОАЭ. Власти страны очень жестко относятся к знаменитостям, которые привозят к ним не только свои творческие номера, но и политические лозунги.

В разговоре с украинскими СМИ Данилко нашел причину отмены концерта в ОАЭ – он уверен, что дело не в его высказываниях и активной общественной позиции. На самом деле это Россия жестко отомстила ему за все выпады.

"Это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает", – заявил он.

По его словам, россиян раздражает, что он собирает за границей полные залы и публично высмеивает русский народ, его культуру. При этом все продолжают слушать его песни на многих праздниках – и с этим ничего не поделать.

Ранее во время своих выступлений в США Верка Сердючка со сцены исполняла украинский гимн и желала смерти президенту России.