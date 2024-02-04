Звезда "Слова пацана" Минекаев рассказал об обрушившихся проблемах из-за славы

Звезда "Слова пацана" Минекаев рассказал об обрушившихся проблемах из-за славы
Рузиль Минекаев. Фото: t.me/real_ruzil

24-летний Рузиль Минекаев признается, что до конца не понимает обрушившейся на него популярности после выхода на экраны молодежной картины "Слово пацана. Кровь на асфальте" Жоры Крыжовникова. Молодой артист переживает из-за столь пристального внимания к его персоне – теперь перевернулась на голову жизнь не только Рузиля, но и его супруги Азизы.

Впрочем, изначально супруга Минекаева охотливо раздавала интервью журналистам. Пара даже решилась на совместную фотосессию для обложки одного из популярных журналов. Однако Азизу в скором времени утомило такое внимание.

Минекаев не желает демонстрировать публике то, что является для него сокровенным – родных и все то, что может быть частью его личной жизни. И супруга поняла, как ей претит подобная светскость.

Актер, рано ставший отцом, видит лишь плюсы от собственного родительства. Рад, что свадьба состоялась еще до современной узнаваемости на улицах – при сложившихся обстоятельствах, уверен Рузиль, встретить спутницу жизни было бы гораздо сложнее. Ну а от своего отцовства в восторге – считает самым счастливым днем в жизни рождение ребенка. 

"Сработал турборежим – быстрее зарабатывать, чтобы обеспечить. Жена сидела одна, я был на работе. Не представляю, как она все вынесла. Очень большая нагрузка", – поделился мыслями Рузиль в интервью Надежде Стрелец.

А после плотного рабочего графика актер вдруг начал выгорать. Не может эмоционально отдохнуть даже на природе – постоянное напряжение не отпускает артиста. Рузиль начинает невольно думать о ребенке, даже когда он остается вместе с няней.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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