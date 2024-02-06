Актеру пришла в голову идея тусовки с участием американских звезд

"Голая вечеринка" не дает покоя пользователям Сети уже второй месяц. Участники изо всех сил стараются вернуть расположение зрителей, а простые россияне обсуждают проведение такой вакханалии в сложное для страны время. Но для некоторых тусовка в "Мутаборе" оказалась лишь поводом для вдохновения. Так, беглый актер Алексей Панин вознамерился провести у себя нечто подобное, но с размахом покруче.

После того, как в Эстонии не стали терпеть эпатажные выходки Панина и выдворили его из страны, он перебрался в США и ищет работу там. По последним сведениям, в качестве подработки артист проводит игру "Мафия" в ресторане для соотечественников. Время от времени он высказывается, чтобы его не забыли, не преминув полить грязью страну.

В интервью на YouTube-канале беглый актер заявил, что намерен переплюнуть Настю Ивлееву и устроить аналогичное мероприятие в в Беверли-Хиллз. Панин похвастался, что в США ему ничего не будет за приглашение обнаженных звезд на развратную вечеринку, потому что такого рода тусовки в стране разрешены.



"Будет весело, задорно, там будет много американских селебрити", – похвастался Панин.

Планы на глобальное веселье, впрочем, не мешают еиу упорно искать работу. Панин постоянно ходит на кастинги в Голливуде, помогает в организации выступлений музыкантов-соотечественников. А получив официальное разрешение работать, строит планы на игру в театре и совместные съемки с Микки Рурком. Предполагается, что деньги на фильм дадут бывшие сограждане.

Ранее мы писали, что Алексей Панин собрался швырнуть в россиян государственной премией, полученной им несколько лет назад.

