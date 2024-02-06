Биковичу нашли замену в "Белом лотосе": русского сыграет болгарин

Биковичу нашли замену в "Белом лотосе": русского сыграет болгарин
Милош Бикович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
НВО быстро нашли альтернативу неугодному актеру с российским гражданством

Совсем недавно страстные любители сериалов радостно удивлялись сообщению, что талантливый сербский артист Милош Бикович приглашен на роль в очередном сезоне сериала "Белый лотос". Но компания НВО переобулась на ходу и отказала уже начавшему учить сценарий сербу в роли. Роль инструктора по йоге досталась не самому популярному актеру, болгарину Джулиану Костову.

Заменившего Биковича кандидата нашли быстро. Джулиан Костов не так известен в нашей стране, как полюбившийся российскому зрителю звезда фильмов "Отель "Белград"" и "Холоп". Дебютировал болгарин на киноэкране десять лет назад – в боевике "Красный код". Следующие роли особой популярности ему не дали, но он не бросал попытки продвинуться в кино.

Напомним, три дня назад НВО объявили, что расторгают договор с сербским уроженцем, а ныне гражданином России Милошем Биковичем. Сам актер, сыгравший в нескольких кинолентах российских кинокомпаний, достойно ответил в своем телеграм-канале, что несмотря ни на что, отказываться от своих взглядов не собирается, но верит в то, что искусство способно исцелять.

Ранее мы писали, что Милош Бикович жестоко раскритиковал фильм Анджелины Джоли о событиях Боснийского конфликта конца девяностых, сочтя его плохим и исторически недостоверным.

Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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