В 27 лет умерла звезда сериала "Вертинский" Кирилл Турутин

В 27 лет умерла звезда сериала "Вертинский" Кирилл Турутин
Фото: www.unsplash.com
Скоропостижная кончина поразила общественность

К сожалению, очень часто новостные ленты разрывают известия о печальных событиях. Так, накануне появилась информация о смерти молодого российского артиста Кирилла Турутина. Жизненный путь знаменитости прервался всего в 27 лет.

Звезда "Электротеатра Станиславский" покинула этот мир еще две недели назад, 18 января. И только теперь широкой общественности рассказали о страшной трагедии. По некоторой информации, незадолго до кончины артист получил серьезную травму и впал в кому. Об этом сообщает телеканал "360".

В "Электротеатре" подчеркнули, что смерть Кирилла Турутина стала невосполнимой потерей. На молодого и талантливого артиста возлагали большие надежды, однако судьба распорядилась по своему.

Широкому зрителю ныне покойный артист известен по блистательной роли в популярном телесериале "Вертинский". Молодой артист понравился публике и мог бы построить отличную карьеру в культурной среде. К сожалению, его жизнь внезапно оборвалась.

К слову, ранее стало известно о смерти артиста из телесериала "Счастливы вместе" и "Глухарь".

Источник: Электротеатр Станиславский ✓ Надежный источник
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