Безруков трогательно обратился к умершему другу на кинопремии: "Твоя награда"

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Народный артист России Сергей Безруков стал лауреатом премии "Золотой орел" за сериал "Бизон". Выступая на церемонии вручения, он со смехом заметил, что делает карьеру: 20 лет назад ему дали награду за лейтенанта, сейчас оценили роль майора.
"Надеюсь, через следующие 20 лет получу за генерала", – пошутил актер.
Артист-лауреат искренне порадовался, увидев в этой же номинации еще один сериал, в котором он сыграл: "Шпион". Теплыми словами он вспомнил человека, без чьих идей проекта не было бы – продюсера Михаила Хлебородова. Увы, но, как пишет "Пятый канал", Михаил ушел из жизни раньше, чем его детище было номинировано на престижную премию.
Сергей с улыбкой вспомнил, с какой отдачей его друг трудился на съемках, как радовался шоураннер желанию одного из крупных телеканалов показывать сериал и как отчаянно мечтал снять второй сезон. К сожалению, это так и осталось мечтой: Михаил Хлебородов не дождался воплощения своего намерения. Он умер в мае прошлого года.
Актер выразил надежду, что друг слышит сейчас его слова и радуется, что придуманный им персонаж попал в номинацию "Золотого орла".
"Это и твоя награда", – заявил он.
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