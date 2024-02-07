Солистка "Фабрики" стала жертвой насмешек Галкина*: "Унизил при всех"

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Солистка группы "Фабрика" Ирина Тонева, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, ведет спокойную семейную жизнь и не участвует в скандалах. 46-летняя певица замужем за Алексеем Биржа уже 7 лет. Единственное, что омрачает жизнь, — отсутствие детей. Певица призналась, что очень расстраивается по этому поводу.
"Я делаю все, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что все получится", — поделилась своими переживаниями Ирина.
Ну а пока коллеги пытаются приободрить исполнительницу, Максим Галкин* решил надавить на больную мозоль девушки. Еще до побега из России он публично высмеял возраст Ирины, заявив, что пора бы задуматься о детях, ведь "часики-то тикают". Свидетелями "остроумия" Галкина* стали тысячи зрителей.
Впрочем, сама Ирина никак не комментировала недостойную выходку комика. За нее вступилась телеведущая Яна Чурикова. Она заявила, что почти ровесница с Ириной, и посоветовала Галкину* посмотреть на свой возраст.
Ирина Тонева — одна из участников группы "Фабрика", которая выступает в составе с момента основания коллектива. На вопрос о сольной карьере певица ответила, что покидать группу не собирается и предпочитает развиваться вместе с "родными" музыкантами.
Ранее стало известно, почему Галкина* выгнали с Бали.
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