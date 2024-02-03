Почему Галкина* выгнали с Бали: в МИД сделали заявление

Названа причина такого решения

Юмориста Максима Галкина* не пустили в Индонезию, когда он приехал в страну для проведения концерта. Это произошло вскоре после отмены его выступления в Тайланде, в чем артист обвинил сотрудников российского дипломатического ведомства.

Галкин* указал, что все документы на въезд у него были в порядке. И он уверен – дело не в личной неприязни к нему как к артисту и помещении его в черный список. По его словам, пограничники несколько раз объяснили, что получили письмо от посольства РФ с просьбой не впускать знаменитость в страну. И в Индонезии решили не разбираться с первопричинами проблемы, а попросту удовлетворить российское прошение, чтобы избежать неприятностей.

Почему на самом деле Галкина* выгнали с Бали спустя несколько дней рассказали индонезийские власти. В МИД страны сделали заявление, что основания не пускать юмориста у них имелись – это связано с некими "иммиграционными проблемами". Другие пояснения они давать не стали.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ