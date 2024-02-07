Ротару лишат почетного звания в России

Виллу певицы собираются национализировать и устроить в ней Дворец бракосочетания

Вилла певицы Софии Ротару, похоже, так и не будет продана, как надеялась хозяйка. Вместо этого у здания есть шанс стать первой недвижимостью, которая окажется конфискована за фейки о российской армии. Кроме того, обсуждается вариант лишить певицу звания почетного гражданина Ялты.

Городские власти ждут, пока будет принят закон, чтобы тут же включить процесс изъятия здания. Изначально собирались продать бутик-отель и перечислить средства в фонд помощи бойцам СВО. Однако позже Сергей Цеков, сенатор от Крыма, выдал идею организовать там Дворец бракосочетаний.

Вопрос о лишении звания даже не стоит: почти 80% ялтинцев сказали твердое "да", так что в ближайшее время реестр званий Ротару уменьшится на один пункт.

Напомним, исполнительница хита "Хуторянка" взяла виллу в аренду на 20 лет в 1991-м. Там тогда располагались еще купальни Роффе. Через четыре года после окончания срока аренды певица сделала все, чтобы получить здание в собственность. Поначалу там был отель, закрывшийся в 2020-м, после этого виллу закрыли на реновацию.

Все это время Ротару и ее родственники упорно пытались продать недвижимость, но безуспешно. Здание находится в центре города, но ни собственного въезда, ни территории, ни личного пляжа там нет.

В феврале Владимир Резанов, заместитель председателя Русской общины Крыма, вынес на обсуждение идею отобрать у Ротару звание "Почетный гражданин Ялты", объяснив, что певица финансировала ВСУ, а после начала спецоперации не раз поддерживала их. Так, в день украинской армии Ротару чествовала солдат ВСУ открыткой, поздравляя с днем святого Николая.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева не смогла "задвинуть" на сцене Софию Ротару.

