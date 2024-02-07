Жена выступила с заявлением об уходе Маслякова

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Последние пару лет Александр Масляков не появляется на эфирах КВН. После перенесенной болезни ведущий столкнулся с тяжелыми последствиями, из-за которых стоять в течение нескольких часов за тумбой ему тяжело. Теперь он бережет свое здоровье и старается не появляться в местах скопления людей.
На фоне своей пропажи на ТВ Масляков-старший принял решение отдать весь бизнес сыну. Теперь Сан Саныч владеет всеми 100% акций компании "АМиК". Из списка держателей полностью вышли телеведущий и его супруга.
Жена Светлана выступила с официальным заявлением об уходе Маслякова-старшего, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ. Она отметила, что теперь делами руководит ее сын.
"Все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он", – рассказала 74-летняя жена ведущего.
По ее словам, сейчас они с мужем будут отдыхать от рабочих дел. Светлана отметила, что решение о передаче всех акций в пользу сына было принято в семье давно.
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