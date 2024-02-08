Макаревич отказался приезжать на похороны основателя "Машины времени" в Россию

О смерти музыканта стало известно 8 февраля

Юрий Борзов, один из основателей музыкального коллектива "Машина Времени", выступавший в качестве автора, умер в Москве, о чем стало известно сегодня, 8 февраля.

Согласно приведенным данным, артист, которому "Машина времени" обязана своим названием, найден без признаков жизни еще утром в Басманном районе, в его собственной квартире.

Точная причина летального исхода еще не установлена, однако, отмечают медиа, признаки, указывавшие на смерть насильственного характера, отсутствуют.

Как отмечает SHOT, несколько лет музыкант боролся с онкологическим заболеванием. Давний коллега и близкий человек Борзова Андрей Макаревич* отказался приезжать на похороны Юрия, сославшись на рабочий график – ему предстоит появиться на одном из мероприятий в Израиле. В беседе с журналистами Андрей заявил, что считает причиной произошедшей трагедии рак.

Телеканал "360" отмечает, что действующий фронтмен "Машины времени" был знаком с Борзовым еще со времен старшей школы – именно тогда единомышленники решили создать музыкальную группу с тем названием, которое она носит сегодня.

*признан иностранным агентом решением Минюста