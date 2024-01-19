Фадеев жестко врезал Макаревичу*: "Главный плагиатор страны"

Фадеев жестко врезал Макаревичу*: "Главный плагиатор страны"
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look /globallookpress.com
Продюсер недоумевает, почему уехавшие артисты продолжают плевать грязью в оставленную ими страну

Продюсер Максим Фадеев считает, что судьба артистов, сбежавших из страны, предсказуема: зарубежная аудитория их не знает и работать на западе без русского зрителя беглецам будет трудно. Он удивился, зачем уехавшим продолжать плеваться в адрес страны, из которой они сбежали?

Фадеев жестко врезал Андрею Макаревичу*: по его словам, солист "Машины времени" – "главный плагиатор страны и просто клоун".

Фадеев считает, что выступать беглым звездам суждено разве что перед эмигрантами, ведь местной аудитории они неинтересны, что является причиной постоянной отмены концертов из-за не проданных билетов. Кроме того, он заметил, что такие мэтры, как Рахманинов, Тарковский, Бродский не обливали Россию грязью, даже уехав и грезили о возвращении. Современным же беглым знаменитостям автор хита "Мой мармеладный" посоветовал следить за тем, что они говорят.

"Макаревич*, главный плагиатор страны, рассуждает о собственном величии", – заключил продюсер.

Фадеев признался, что больше других презирает именно Макаревича* за все сказанное тем.

Напомним, Андрей Макаревич* похвастался недавно, что его группа кормила весь Союз, принося доходы, сравнимые с прибылью от крупного завода. В конце концов общественность, доведенная его русофобскими высказываниями, выдвинула требование отобрать у музыканта "народного артиста" и все социальные выплаты.

Ранее мы писали, что Максим Фадев объяснил причины, по которым лишил Наталью Ионову псевдонима "Глюк’oZa" .

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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