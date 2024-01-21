Беглого музыканта потянуло на Родину, не раз политую им грязью

Беглецы из России обычно отличаются альтернативной логикой и мышлением. Да и последовательность не у всех хотя бы присутствует. Зато они умеют с загадочным видом изрекать намеки на нечто известное только им. А еще они умеют переобуваться в прыжке и сегодня говорить противоположное тому, что изрекали вчера, что в полной мере проявил Андрей Макаревич*.

Для него, как говорит сам иноагент, побег из России – благо, потому что здесь он не мог дышать (однако же чудом прожил 70 лет бездыханно). Из страны он сбежал под первым же благополучным предлогом и с тех пор регулярно критикует страну, порой затрагивая темы, которые шокируют даже циников. Так, например, он порадовался тому, что в Россию перестали поставлять часть жизненно важных лекарств, а миссис Макаревич, некогда Инна Калинина, а ныне Эйнат Кляйн считает бывших соотечественников убийцами. Сам же исполнитель хита "Поворот" о некогда согражданах отзывается высокомерно и надменно, всячески подчеркивая разницу между ними и собой.

Однако ностальгия – штука безжалостная. В очередном интервью господин Макаревич* внезапно затосковал по московским улочкам, вспомнив Неглинку, Кузнецкий мост, Замоскворечье и прочие локации, где хаживал во время жизни в России, и понадеялся однажды прогуляться по ним снова. Правда, как модно нынче среди релокантов, условий, при которых согласен вернуться в "очень красивый город" Москву музыкант не назвал, но обещал сообщить, как только решит.

Однако, вот сюрприз, пользователи Сети дружно не обрадовались милостивому обещанию посетить родные палестины. Макаревичу* обломали надежды на возвращение в Россию – россияне взорвались возмущением по поводу его планов. Общий градус комментариев на тему его речей – "не надо приезжать".

"Москва – красивый город, и не надо его портить своим присутствием", – корректно намекнули вежливые столичные жители беглому русофобу.



Ранее мы писали, что продюсер Макс Фадеев назвал Макаревича* "плагиатором всей страны".

