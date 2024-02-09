Буланова заявила о своих проблемах с алкоголем: "Могу спиться"

Пристрастие певицы обнаружилось на заре карьеры

Татьяна Буланова впервые рассказала о своих проблемах с алкоголем. Заявление она сделала в документальном фильме, посвященном своим жизни и карьере.

На заре своего профессионального пути молодая певица так боялась сцены, что "успокаивалась" водкой. Артистка выпивала прямо перед выступлением, а потом выходила к своим зрителям. Чтобы не быть застуканной с горячительным, Татьяна шла на хитрость – проносила на работу спиртное в банке для детского пюре. Вероятно, это продолжалось долгое время, ведь однажды Буланова решила, что пора остановиться.

"Я подумала, если я собираюсь быть профессиональной артисткой, я так и спиться могу, поэтому я от этого отказалась", – вспомнила исполнительница хита "Мой ненаглядный".

Певица отметила, что выпивала совсем немного, лишь для храбрости. Поэтому опьянеть ей никогда не удавалось.

Сейчас 54-летняя Буланова начинает новую жизнь. Исполнительница вышла замуж за молодого бизнесмена Игоря Руднева. Избранник младше артистки на 19 лет. Татьяна призналась, что хотела бы снова забеременеть и родить супругу наследника.

Ранее Буланова рассказала, что могла никогда не стать артисткой из-за одной проблемы.