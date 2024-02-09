Буланова заявила о своих проблемах с алкоголем: "Могу спиться"

Буланова заявила о своих проблемах с алкоголем: "Могу спиться"
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пристрастие певицы обнаружилось на заре карьеры

Татьяна Буланова впервые рассказала о своих проблемах с алкоголем. Заявление она сделала в документальном фильме, посвященном своим жизни и карьере. 

На заре своего профессионального пути молодая певица так боялась сцены, что "успокаивалась" водкой. Артистка выпивала прямо перед выступлением, а потом выходила к своим зрителям. Чтобы не быть застуканной с горячительным, Татьяна шла на хитрость – проносила на работу спиртное в банке для детского пюре. Вероятно, это продолжалось долгое время, ведь однажды Буланова решила, что пора остановиться. 

"Я подумала, если я собираюсь быть профессиональной артисткой, я так и спиться могу, поэтому я от этого отказалась", – вспомнила исполнительница хита "Мой ненаглядный".

Певица отметила, что выпивала совсем немного, лишь для храбрости. Поэтому опьянеть ей никогда не удавалось. 

Сейчас 54-летняя Буланова начинает новую жизнь. Исполнительница вышла замуж за молодого бизнесмена Игоря Руднева. Избранник младше артистки на 19 лет. Татьяна призналась, что хотела бы снова забеременеть и родить супругу наследника.

Ранее Буланова рассказала, что могла никогда не стать артисткой из-за одной проблемы. 

Источник: МУЗ-ТВ ✓ Надежный источник
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей