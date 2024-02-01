Юлия Меньшова уходит: ведущая объявила об усталости

Бурный ритм жизни привел телеведущую в состояние крайней вымотанности

Юлия Меньшова много лет работает на износ, не давая себе выдохнуть. Между проектами, съемками, семьей она еще находит время на ведение социальных сетей и Telegram-канала. Телеведущая ощутила предельную усталость и сообщила в своем канале, что берет внеочередной выходной и когда наберется сил, вернется.

Блог Юлии – не просто канал с заметками "о жизни". Она поднимает в нем темы психологии, истории, размышляет на интересные темы. Ведение такого канала требует немалых сил, подготовки, внимательности. Неудивительно, что ресурсы у активной телеведущей закончились.

"Поднакоплю немного сил и вернусь", – написала Меньшова.

Сообщение об уходе появилось в канале глубокой ночью.

Некоторое время назад артистка перестала сниматься в кино и ушла с телевидения, занявшись собственными проектами. Например, развитием YouTube-канала, на который она зовет интересных собеседников поговорить на насущные темы. Меньшова не считает себя настоящим журналистом, тем не менее ее основной успех в последнее время как раз идет от интервью. Поклонники Юлии поддерживают ее и с огромным интересом смотрят все, что для них готовит любимая телеведущая.

Ранее мы писали, что в разговоре с Юлией Меньшовой о своей семейной жизни рассказала Татьяна Буланова.

