Юлия Меньшова уходит: ведущая объявила об усталости

Юлия Меньшова уходит: ведущая объявила об усталости
Юлия Меньшова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look /globallookpress.com
Бурный ритм жизни привел телеведущую в состояние крайней вымотанности

Юлия Меньшова много лет работает на износ, не давая себе выдохнуть. Между проектами, съемками, семьей она еще находит время на ведение социальных сетей и Telegram-канала. Телеведущая ощутила предельную усталость и сообщила в своем канале, что берет внеочередной выходной и когда наберется сил, вернется.

Блог Юлии – не просто канал с заметками "о жизни". Она поднимает в нем темы психологии, истории, размышляет на интересные темы. Ведение такого канала требует немалых сил, подготовки, внимательности. Неудивительно, что ресурсы у активной телеведущей закончились.

"Поднакоплю немного сил и вернусь", – написала Меньшова.

Сообщение об уходе появилось в канале глубокой ночью.
Некоторое время назад артистка перестала сниматься в кино и ушла с телевидения, занявшись собственными проектами. Например, развитием YouTube-канала, на который она зовет интересных собеседников поговорить на насущные темы. Меньшова не считает себя настоящим журналистом, тем не менее ее основной успех в последнее время как раз идет от интервью. Поклонники Юлии поддерживают ее и с огромным интересом смотрят все, что для них готовит любимая телеведущая.

Ранее мы писали, что в разговоре с Юлией Меньшовой о своей семейной жизни рассказала Татьяна Буланова.

Источник: Телеграм-канал Юлии Меньшовой ✓ Надежный источник
По теме

Муж Боярской неожиданно поддержал сбежавшего в США Бурковского

Актер не забывает улетевших из страны коллег

Цыганов емко ответил критикующим его за "Мастера и Маргариту" россиянам

Артист не стал хранить молчание по поводу скандала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей