Нехватка одного компонента в организме вызывает депрессию и усталость

Дефицит важного элемента приводит к нарушению работы нервной системы и не только

Зимой часто хочется остаться дома, закутавшись в плед, взяв книжку и кружку ароматного кофе или чая. Однако нужно идти на работу и по другим делам, и сибаритство откладывается. Немало людей зимой не вылезает из перманентной усталости. Это связано с недостатком железа, рассказывает врач Наталия Киселевич.

Состояние "только проснулся и уже устал" знакомо многим, особенно к середине зимы или в начале весны. Падает работоспособность, медленнее начинаем соображать, труднее сконцентрироваться, а вдобавок еще и настроение скачет. Причиной этого может стать не только короткий световой день, но и признаки железодефицита. Нашему организму нужен кислород, а железо играет важную роль для гемоглобина эритроцитов, доставляющих его. Железодефицит может привести к недостатку кислорода в мозгу и ухудшить его функционирование.

Кроме того, железо нужно центральной нервной системе, ведь оно участвует в синтезе дофамина, нехватка которого может приводить к тревожным расстройствам и депрессии. Однако и сама депрессия может повлиять на нехватку железа, снижая аппетит, а значит, ограничивая организм в железосодержащих продуктах.

Ни малейшего сомнения в важности железа для нормального функционирования нервной системы нет. Повышенная тревожность и раздражение на фоне железодефицита случаются из-за нехватки кислорода в тканях, и наш организм старается компенсировать это усиленной выработкой гормонов надпочечниками. Это уместно, когда человек в стрессе, но в обычном состоянии переизбыток таких гормонов способен вызвать паническую атаку. В таком состоянии лучше обратиться к врачу, чтобы понять причину происходящего. Кстати, депрессия и изменения настроения могут быть вызваны дефицитом не только железа, но и фолатов.

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