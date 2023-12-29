Молодой муж Булановой отказался жить в одной квартире с их общим ребенком

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Когда стало известно о свадьбе популярной российской певицы Татьяны Булановой с молодым предпринимателем Валерием Рудневым, поклонники артистки были в восторге. Фанаты искренне радовалась, что их кумир наконец-то обрела женское счастье. Однако, как оказалось, все не так просто. Например, молодой бизнесмен не желает жить в одной квартире с ребенком от своей любимой жены.
Певица, несмотря на то, что давно разменяла шестой десяток, готова к материнству. Об этом Татьяна призналась в беседе с актрисой Юлией Меньшовой. Надо полагать, молодой муж тоже не против расширения семейства, однако это возможно только при выполнении ряда строгих требований.
Во-первых, Валерий настаивает, что будущий общий ребенок должен быть в окружении нескольких нянь. Профессионалы своего дела обязаны будут и днем и ночью следить за младенцем. Это условие выглядит вполне обоснованным, так как даже молодым мамочкам сложно справляться с детками без няни.
Однако это не единственное, на чем настаивает Валерий. Мужчина хочет, чтобы ребенок жил в отдельной квартире.
"Хочет, чтобы была отдельная квартира, чтобы никому не мешал ребенок, который родится", – рассказала звезда.
К слову, Буланова также призналась, что очень рада разнице в возрасте с супругом – когда она отправится в иной мир, у будущего наследника останется папа.
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