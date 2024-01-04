После откровений о беременности 54-летнюю Буланову заметили в клинике

После откровений о беременности 54-летнюю Буланову заметили в клинике
Кадр: YouTube.com
Артистку засняли на фото

Татьяна Буланова после свадьбы с молодым супругом признается, что не против стать мамой в третий раз. Валерий Руднев детей не имеет, а вот у нее есть уже двое взрослых сыновей. И хотя муж мечтает о мальчике, артистка была бы больше рада наконец появлению дочери.

Буланова в недавнем интервью сделала признание о своей возможной беременности – она заявила, что несмотря на свои 54 года, еще может выносить ребенка. При этом отметила, что сейчас существует масса способов, как дети могут появиться на свет.

После откровений о беременности Буланову заметили в клинике. Она стала пациенткой одного частного заведения в Москве, в котором сдавала анализы. Фотографии со звездой появились в соцсетях.

Фото: соцсети

В комментариях народ стал строить теории, зачем именно певица решила сдать анализы. Одни полагают, что Буланова попросту решила проверить свой оранизм – все же возраст уже дает о себе знать. Другие уверяют, что артистка начала подготовку к беременности. А третьи уже принялись желать ей благоприятных родов и здорового ребеночка.

Ранее молодой муж заявил, что хочет отдельную квартиру для их совместного с Булановой ребенка, чтобы младенец никому не мешал.

Источник: соцсети
По теме

Ивлеева пропала после сообщения об эмиграции из России

Источники рассказали, что происходит сейчас со звездой

Появились подробности связи Николаева с женой известного чиновника

Артист покорил даму своей манерой общения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей