После откровений о беременности 54-летнюю Буланову заметили в клинике

Артистку засняли на фото

Татьяна Буланова после свадьбы с молодым супругом признается, что не против стать мамой в третий раз. Валерий Руднев детей не имеет, а вот у нее есть уже двое взрослых сыновей. И хотя муж мечтает о мальчике, артистка была бы больше рада наконец появлению дочери.

Буланова в недавнем интервью сделала признание о своей возможной беременности – она заявила, что несмотря на свои 54 года, еще может выносить ребенка. При этом отметила, что сейчас существует масса способов, как дети могут появиться на свет.

После откровений о беременности Буланову заметили в клинике. Она стала пациенткой одного частного заведения в Москве, в котором сдавала анализы. Фотографии со звездой появились в соцсетях.

В комментариях народ стал строить теории, зачем именно певица решила сдать анализы. Одни полагают, что Буланова попросту решила проверить свой оранизм – все же возраст уже дает о себе знать. Другие уверяют, что артистка начала подготовку к беременности. А третьи уже принялись желать ей благоприятных родов и здорового ребеночка.

Ранее молодой муж заявил, что хочет отдельную квартиру для их совместного с Булановой ребенка, чтобы младенец никому не мешал.