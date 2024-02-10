Состояние Боярского после операции удовлетворительное: чувствует себя хорошо

В данный момент актер находится в Мариинской больнице

Заслуженному Д`Артаньяну страны сделали операцию на сердце. Состояние после операции удовлетворительное: любимец россиян чувствует себя хорошо.

В Мариинскую больницу актер прибыл несколькими днями раньше, чтобы лечь на плановую госпитализацию. В рамках его пребывания в клинике планировались коронарография и стентирование.

Напомним, в прошлом году исполнителя роли дона Сезара де Базана экстренно госпитализировали в Петербурге, потому что у него произошел сердечный приступ. Родные всполошились и оставались рядом с отцом и мужем, искренне переживая за его жизнь и здоровье. К счастью, обошлось.



В тот раз врачи обследовали звездного пациента, оценив его состояние как "средней тяжести" и, проведя лечение, выписали Боярского домой. После этого многие поклонники таланта считали, что актер наконец оставит сцену и киноэкран, но едва поднявшись с больничной койки, Боярский отправился в театр играть в спектакле.

Его друг, актер театра и кино Марк Горонок, уверен, что причина проблем с сердцем у заслуженного Д`Артаньяна страны – его привычка смолить без передышки, ведь курит актер очень много и очень давно.

Ранее мы рассказывали, что от развода в свое время изменившего жене Боярского спасла тяжелая болезнь.

