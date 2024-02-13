Стал известен диагноз госпитализированного сына Вячеслава Зайцева

Стал известен диагноз госпитализированного сына Вячеслава Зайцева
Егор Зайцев и Вячеслав Зайцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник модельера попал в больницу с высокой температурой и болями в грудной клетке

Череда неприятностей никак не покинет семью Зайцевых. В прошлом году скончался прославленный дизайнер Вячеслав Зайцев. А недавно в больницу был экстренно госпитализирован его сын Егор. Наследник модельера пожаловался на сильную боль в груди и слабость, также у него была высокая температура и кашель. Медики подозревали, что у сына дизайнера коронавирус. 

Позже выяснилось, что в больницы звездный сын оказался из-за железодефицитной анемии. Это подтвердила и Екатерина Пантелеева, директор модельного агентства “Дом моды Зайцевых”. Она заявила, что заболевание развилось из-за стресса, с которым Егор столкнулся за последний год. 

"Анемия – это последствие той травли СМИ, которой он подвергался последний год, тяжелейший для него после потери отца",  —  цитирует сотрудницу агентства "Пятый Канал"

Екатерина отметила, что Егору давно требовалась медицинская помощь, но он был занят, "отвоевывая" наследство своего родителя. Теперь, когда все бюрократические вопросы позади, Зайцев-младший самостоятельно "сдался" медикам. Она отметила, что сейчас состояние сына модельера стабилизировалось. 

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался в апреле прошлого года. Причиной смерти медики назвали кровотечение ЖКТ, по крайней мере, с таким диагнозом дизайнер был госпитализирован. 

Ранее "Утро.ру” рассказал, какие звезды скончались в 2023 году. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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