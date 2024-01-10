Телекритик озвучил решение Эрнста по "Модному приговору"

Некомпетентные ведущие гендиру Первого канала не нужны

"Модный приговор" останется популярным и после ухода Александра Васильева – такой формат всегда интересует зрителя. Телекритик Александр Горбунов считает, что вести шоу предстоит человеку с прежним профессиональным амплуа – Константин Эрнст будет искать стилиста или историка моды, который способен дать советы героям программы.

Горбунов напомнил, что до Васильева программу вел Вячеслав Зайцев, а также Андрей Бартенев, который заменял Васильева. И это лишь доказывает, что первая кнопка готова при желании найти любую замену.

Для зрителя программа представляет интерес благодаря формату, который предлагает наблюдать за личностными трансформациями героев. Те по мерен преображения приобретают уверенность и меняют свою жизнь в лучшую сторону.

"Поэтому программа будет популярна и после ухода Васильева", – высказался Горбунов.

При этом критик не считает Александра Рогова или Игоря Верника идеальным решением проблемы. Хотя передача была бы интереснее, если бы предполагала дуэт телеведущих.

"Рогов, что бы ни делал, всегда будет для меня ассоциироваться с СТС. А "Модный приговор" снимают шаблонами. Верник из-за занятости часто пропускал съемки", – указал Горбунов.

Кстати, сам Васильев уже успел назвать имя идеального кандидата.