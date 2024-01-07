Кто заменит Хромченко на "Модном приговоре": какое решение принял Эрнст

"Блондинка в шоколаде" считает, что харизматичный и обаятельный актер идеально впишется в любой проект

После двухлетнего перерыва, когда развлекательный контент убрали с Первого канала, прежние популярные передачи стали возвращаться на экран. И уже некоторое время не смолкают споры по поводу нового состава ведущих, ведь ни работающая на другом канале Надежда Бабкина, ни русофоб Александр Васильев в прежние кресла уже не сядут. Ксения Собчак не осталась в стороне от обсуждения этой темы.

Шоу возвращается и принимает форму телекастинга. Кандидатура Игоря Верника – одна из самых обсуждаемых. Телеведущая и журналистка уверена, что улыбчивый и обаятельный актер на любой передаче впишется, словно всегда был.

"Женщинам только это и нужно – комплименты Верника", – весело рассуждает "блондинка в шоколаде".



Участь Эвелины Хромченко не столь радужна, поскольку в большой моде ей, по мнению Собчак, уже не жить, зато она приобрела роль ''народной героини''. А вот Вернику, никогда не относившемуся к fashion-индустрии, совершенно нечего терять.

Собчак рассказывала, что когда-то вести передачу приглашали первого главреда русской версии "Вог" Алену Долецкую, но та отказалась. Александра Васильева на посту ведущего не хочет видеть руководство канала, ведь он отметился массой русофобских высказываний. Хотя поговаривают, что сам историк моды отказался от участия в перезапуске проекта.

Напомним, передача существует на Первом канале с 2007 года, и в ходе проекта стилисты и эксперты преображают участниц, подбирая им образы, стиль и макияж и возвращая ощущение собственной красоты.

Ранее мы писали, что ведущих проекта отчасти будут выбирать зрители онлайн-голосованием.

