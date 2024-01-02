Известна кандидатура заменившего Васильева на "Модном приговоре" ведущего

Известна кандидатура заменившего Васильева на "Модном приговоре" ведущего
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Шоу возвращается в эфир, однако теперь вести его будут совершенно другие люди

Около двух лет назад на экраны телевизоров перестало выходить шоу "Модный приговор". С тех пор Надежда Бабкина нашла работу на другом канале, а историк моды Александр Васильев не раз попадал в разного рода скандалы и происшествия. Теперь им обоим нашли замену на посту ведущих.

Передача запланирована в новом формате. Опального Васильева сменил Игорь Верник, а вместо народной артистки Надежды Бабкиной экспертом стала журналистка Татьяна Геворкян. Однако такой состав ведущих – не окончательный вариант, и он еще будет меняться. Останутся те, кто лучше всех впишется в концепцию.

Решение о штате программы – например, выбор кандидатуры ведущего – частично принимают и зрители. Обвинителем остается Эвелина Хромченко, а вот человека на место Васильева будут выбирать онлайн-голосованием. В первом выпуске зрителям представят кандидатов, а затем они смогут проголосовать за того, кто им нравится.

Героиней первого эфира стала Александра, набравшая вес от стресса и стесняющаяся его. Преобразовавшаяся женщина, как пишет gazetametro.ru, ошеломила и родственников, и команду передачи. Игорь Верник пошутил, что присутствующие мужчины ощущают себя беззащитными перед такой красотой.

Ранее мы писали, что вернувшегося в Россию Васильева выгнали с работы.

Источник: Модный приговор ✓ Надежный источник
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