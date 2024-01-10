Васильев сделал громкое заявление о своем преемнике в "Модном приговоре"

Историк моды рассказал, кто должен быть новым ведущим возвращающейся в эфир популярной передачи

Наконец-то на экраны вернулась популярная программа о преображении женщин, однако список команды пр-прежнему не окончателен. Экс-ведущий передачи, историк моды Александр Васильев объявил, кто из кандидатов нравится ему больше всего.

Шоу выходит в эфир уже 17 лет. Сначала ее вел модельер Вячеслав Зайцев, после него появился Александр Васильев. Два года передача не выходила в эфир, как и другой развлекательный контент, но ходило немало слухов о возвращении. И вот наконец глава Первого канала объявил, что "Модному приговору" быть в эфире.

В начале года прошла премьера обновленного шоу. Из прошлой команды в кресле ведущего сидела только Эвелина Хромченко. Народную артистку Надежду Бабкину сменила журналистка Татьяна Геворкян, а кресло Александра Васильева занял актер Игорь Верник.

Однако на это кресло претендуют и другие кандидаты. Решение о том, кто же останется в команде, примут зрители после онлайн-голосования. Пока же кандидаты активно зарабатывают очки зрительской симпатии.

Экс-ведущий Александр Васильев выбрал того, кого назначил бы своим преемником в кресле ведущего. Его выбор пал на "обаятельного и профессионального" стилиста Александра Рогова.

Однако многое указывает на то, что симпатии публики отданы обаятельному, харизматичному и галантному Игорю Вернику, без комплимента которого в зале не осталась ни одна женщина.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак тоже считает, что Верник – самая удачная кандидатура на роль ведущего программы о моде и преображении.