Уволенному Васильеву предложили вернуться в Россию при одном условии

Соглашаться на него он не стал

Историк моды Александр Васильев после недавнего скандала с выступлением в МГУ снова уехал из страны. Знаменитость оказался в Прибалтике и даже дал новое большое интервью в честь своего дня рождения, которое состоялось 8 декабря.

В нем телеведущий высказался о критике россиян в свой адрес. По его словам, нападкам со стороны граждан он подвергается исключительно за то, что высказался против происходящего и заявил о своей миролюбивой позиции. При этом людям, которые сыпят в его адрес проклятия, он желает счастья.

Уволенный Васильев утверждает, что после череды скандалов ему предложили вернуться в Россию при одном условии – он должен покаяться перед народом и сделать что-то, что могло бы загладить вину. Но у него есть свои принципы и взгляды, поступаться с которыми не намерен.

"Мне сказали, что покаяться очень просто. Надо обязательно съездить на Донбасс и выступить с лекцией для военнослужащих. И все. Но ведь у людей есть совесть, а еще есть вера, а еще есть свои личные задачи. Вообще у каждого человека есть свои ценности, поэтому я против того, чтобы нам это навязывали", – заявил Васильев.

Платили за это, отметил знаменитость, сущие копейки.

Телеведущий утверждает, что согласились пойти на этот шаг только те артисты, у которых нет международного признания. Остальные попросту уехали прочь из страны.

После всех откровений в России предложили устроить проверку высказываний Александра Васильева. С соответствующим заявлением обратились в СК "Ветераны России", которых возмущает, что историк моды продолжает работать в стране. При этом в МГУ поясняли, что после 31 декабря вести лекции в учебном заведении он больше не будет.