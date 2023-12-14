Охаявший россиян Васильев получил жестокий удар

Знаменитость вышвырнули из еще одного заведения

Последний месяц историк моды Александр Васильев сталкивается с чередой неприятностей. Знаменитость еще почти два года назад высказался на политическую тему – и с тех пор не изменил своего отношения к происходящему. При этом отказываться от российских заработков он не стал.

Сперва разгорелся скандал с его выступлением в МГУ, потом народ возмутила торжественная презентация книги Васильева в Москве. Народ накинулся на него с критикой, как и на заведения, которые не стали отказывать в сотрудничестве с историком моды. Но, несмотря на весь ажиотаж вокруг собственной персоны, звезда не перестал высказывать все, что думает.

Недавно, например, он заявил, что граждане России настолько глупы, что верят всему, что льют в их уши. Люди уверены, что у них в стране все самое лучшее, поскольку об этом постоянно говорят средства массовой информации. В действительности, уверен ведущий, они просто не видели ничего другого.

После этого охаявший россиян Васильев получил жесткий удар. Стало известно, что книжный магазин "Москва" отменил презентацию книги историка моды "Сокровище кочевника". Мероприятие было назначено на 25 декабря. Это решение стало одним из многих по всей стране.

Ранее общественный деятель Роман Худяков требовал, чтобы в России запретили все события с участием Васильева, поскольку он позволял себе в публичном поле слишком многое.