Покинувший Россию стендап-комик Романов заявил о завершении карьеры

Покинувший Россию стендап-комик Романов заявил о завершении карьеры
Фото: www.unsplash.com
Участник телепроектов на ТНТ передумал заниматься творчеством

Постоянный участник проекта Stand Up на ТНТ Дмитрий Романов в 2023 году покинул Россию. До своего отъезда комик успел сделать внушительную карьеру в нашей стране. Артист  выступал со своими концертами в Государственном Кремлевском Дворце и "Крокус Сити холле". В программе "Вечерний Ургант" Романов вел рубрику "Светский исход".

На днях юморист сделал неожиданное заявление о завершении карьеры. По словам Дмитрия Романова, после окончания гастрольного тура он закроет творческую главу в своей жизни.
В планах у гражданина Израиля заняться инфобизнесом.

Как заявил Романов, в 2023 году он  начал активно продвигаться в этой сфере – провел первое наставничество. Причины, по которым артист задумался о смене профессии, связаны с его интересом к этой области. Более всего бывшего КВН-щика привлекает возможность помогать людям и получать от них благодарность.

Напомним, что Дмитрий Романов является гражданином трех стран: России, Украины и Израиля. Свой творческий путь он начинал с участия в команде КВН "Республика Шкид". Романов окончил Одесскую национальную академию пищевых технологий, но ни дня не работал по специальности. Артист снялся в нескольких фильмах, а также был задействован в сериале "Интерны".

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Павла Волю лишили прайм-тайма на ТВ.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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