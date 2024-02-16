Украинку Лорак настигла судьба соотечественницы Лолиты

Организаторы заявили о неполадках, из-за которых проведение мероприятия не является возможным

16 февраля на Красной Поляне должен был состояться концерт певицы Ани Лорак, который неожиданно отменили. Исполнительница планировала выступить на сцене местной концертной площадки, однако все сорвалось. Таким образом, ее настигла судьба Лолиты, которая тоже пока не может выступать перед россиянами.

По словам организаторов, буквально за несколько дней до мероприятия техническая служба выявила нарушения, связанные с изоляцией нескольких кабельных линий. Именно с помощью них обеспечивается электричеством весь концертный зал.

Также было объявлено, что неполадки не позволят аппаратуре работать на ту мощность, которая используется во время проведения концерта. Нормальное функционирование светового и звукового оборудования в подобной ситуации остается под угрозой.

Когда Ани Лорак выступит перед своими поклонниками, остается неизвестным. При этом купленные билеты не отменили. По словам организаторов, для зрителей возможность прийти по приобретенным билетам остается. При желании гости Красной Поляны могут сделать возврат.

Напомним, что в 2023 году концерты Ани Лорак были отменены в нескольких городах России. Так, например, жители Юга страны и москвичи выразили свой протест: россияне заявили о необходимости прекратить выступления любимицы Филиппа Киркорова. Известно также, что Ани Лорак придерживается нейтральной позиции по вопросу СВО. Певица заявляет, что она не имеет отношения к политике.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Ани Лорак пела в Москве по-украински.