Возлюбленный Ани Лорак порадовался прибавлению в семье

Счастливая певица впервые предстала перед публикой с двумя дочерьми

В Дубае прошел музыкальный фестиваль "Жара FEST", в котором приняли участие многие российские звезды – такие, как Егор Крид, Валерия, Стас Михайлов и другие. Приехала на мероприятие и певица Ани Лорак. Там же духовный наставник и, похоже, будущий муж артистки, с которым она вышла на красную дорожку, заявил о прибавлении в семье.

Зимой прошлого года Ани Лорак рассказала о появлении в ее жизни нового мужчины. Избранником певицы стал инструктор по йоге Исаак Виджраку. После воссоединения семьи в Дубае Виджраку написал пост со словами благодарности своей любимой за то, что она приносит в его жизнь счастье, и заявил, что их отношения могут быть живой иллюстрацией того, что смысл жизни – научиться принимать любовь, которая встречается на пути.

За кулисами звезду и ее избранника ждали дети: Ани приехала в Дубай с дочерью от бывшег мужа, Исаак тоже приехал с наследницей. Счастливая певица охотно позировала с дочками.

"Спасибо, что сделала нашу семью больше", – порадовался прибавлению в семье возлюбленный Лорак.



Интересно, что с любимой Исаак общается на английском, потому что русского он пока не знает. Напомним, что их с Лорак роман начался летом 2022 года в ретрит-центре, где работал Виджраку.

Ранее Ани Лорак рассказала о причинах своего развода с турецким бизнесменом и отцом ее дочери.

