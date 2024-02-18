Морозов рассказал об уходе Брухуновой за Петросяном

Почему Брухунова бросила больного Петросяна: мнение коллеги
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Он заступился за жену юмориста, которую дружно осудили пользователи Сети

Бессменный ведущий "Смехопанорамы" Евгений Петросян несколько дней назад получил травму. Оказалось, он упал во время очередной прогулки, поскользнувшись на льду, и попал на больничную койку. Юмориста экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, где диагностировали сложный перелом предплечья и назначили день операции.

О здоровье юмориста сразу же обеспокоились его друзья и коллеги. А молодая супруга Петросяна Татьяна Брухунова в этот момент преспокойно гуляла по Китаю, куда улетела для встречи китайского Нового года, постила красочные фото и делилась с подписчиками впечатлениями от Поднебесной. Пользователи Сети набросились на супругу пострадавшего комика и осудили ее нежелание вернуться в Россию сразу же, как стало известно о травме мужа.

Но за Брухунову вступились коллеги госпитализированного юмориста. В частности, Александр Морозов рассказал, что Татьяна бдительно следит за здоровьем мужа и вовремя дает ему нужные лекарства. И не вернулась она сразу же, добавил Морозов, потому что травма мужа не такая опасная.

"Если бы что-то было серьезное, конечно же Татьяна была бы здесь", – подчеркнул Морозов.

Ранее мы писали, что здоровью пострадавшего юмориста, судя по словам врачей, ничего не угрожает.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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