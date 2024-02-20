Жена Никиты Преснякова выложила фото, похожее на образ Ирины Шейк

Жену беглого Преснякова раскритиковали за пародию на знаменитую россиянку
Никита Пресняков с женой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена пытается держать внимание публики

Звездная династия бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой практически полным составом отказалась от родного государства и штурмует далекие берега. За границей живет сама Пугачева с мужем и детьми, ее старшая дочь Кристина Орбакайте с семейством, а также внук Никита Пресняков с молодой женой Аленой Красновой. Последняя недавно попала под шквал критики.

Красотка может похвастаться модельной внешностью, также поговаривают, что у нее очень состоятельные родители. В свое время у нее были все возможности учиться за границей, однако тогда она сделала выбор в пользу родной страны. Впрочем, став женой Никиты Преснякова, Алене пришлось поумерить патриотический пыл (если он был, конечно). Теперь красотка живет в Соединенных Штатах Америки и регулярно радует своих подписчиков откровенным контентом.

При этом далеко не всегда людям нравится то, что демонстрирует Алена. Недавно ее резко раскритиковали за пародию на другую знаменитую россиянку, которая давно обосновалась за границей. Речь идет о супермодели Ирине Шейк, которую, как показалось подписчикам, пытается копировать Краснова.

"Шейк уже есть, и она одна, нелепо это все"; "Она сосками решила глаза выкалывать? Может пора найти нормальную работу?"; "Она прям пытается копировать Ирину, но это как-то слишком", – пишут в соцсетях.

Фото: соцсети

К слову, недавно невестка Орбакайте выставила на всеобщее обозрение откровенную фотографию с пляжа в Майами.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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