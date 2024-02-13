Невестка Орбакайте поделилась откровенным фото с пляжа Майами

Невестка Орбакайте поделилась откровенным фото с пляжа Майами
Никита Пресняков и Алена Преснякова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка продемонстрировала всем крошечный купальник

Российская модель Алена Преснякова, жена старшего сына Кристины Орбакайте, уже больше года живет с супругом в Америке. На жизнь в Штатах Никита Пресняков зарабатывает съемками клипов, а вот Алена наживается на русскоязычных эмигрантах. 26-летняя девушка организовывает вечеринки для соотечественников. Вход не бесплатный  —  за такое удовольствие придется выложить от 100 до 400 долларов. 

Впрочем, этого заработка парочке, судя по всему, хватает и на хлеб с маслом, и на шикарный отдых. Недавно муж с женой отдыхали на курортах Майами. Оттуда Алена активно делилась своим досугом и откровенными фото в социальных сетях. 

На одном из селфи 26-летняя модель лежит на шезлонге в крошечном черном купальнике, на шее красуется золотое украшение, а волосы девушка заплела в косу. Снимок она подписала с ноткой кокетства. 

"Получила немного лишних веснушек",  —  сообщила модель под своим снимком. 

Фото: Соцсети

Несмотря на то что модельных контрактов у Алены сейчас не так уж и много, она продолжает тщательно следить за фигурой. Девушка занимается йогой и придерживается правильного питания. Стройное тело жены Преснякова оценили и подписчики. В комментариях ее назвали "красоткой на миллион".

Ранее сообщалось, что покинувший Россию Пресняков сделал заявление. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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