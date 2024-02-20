Елизавета Боярская рассказала о паузе в карьере

Елизавета Боярская объявила об уходе из кино
Елизавета Боярская. Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Артистка рассказала, как выгорела на работе

Многие россияне могут лишь мечтать о жизни, которую ведут знаменитости. Однако артисты часто подчеркивают, что в их судьбах встречаются очень тяжелые периоды и не стоит думать, что звезды только пожинают плоды блестящей карьеры. С откровенным заявлением на этот счет выступила Елизавета Боярская. Она рассказала, как решила уйти из кино.

Дочь легендарного советского артиста Михаила Боярского делилась личными переживаниями. В прошлом году она осознанно подошла к решению сделать паузу в своей кинокарьере. Артистка объяснила, что практически выгорела на работе, и поняла, что если не отдохнет, это может закончиться плохо.

"В прошлом году я взяла очень осознанную паузу в кино. Я не хотела сниматься", – призналась Боярская.

Елизавета рассказала, что передышка была нужна ей для того, чтобы проводить время с сыновьями Андреем и Григорием, наслаждаться жизнью и заниматься саморазвитием. Она стала посвящать время походам в театры и спорту. Это помогло артистке перезагрузиться.

Знаменитость призвала всех давать себе время на отдых и уделять больше внимания семье. Елизавета старается брать все от каждого дня жизни, несмотря на усталость и желание ничего не делать. Такой подход артистка считает правильным.

К слову, ранее муж Боярской рассказал о своем главном страхе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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