Анатолий Белый* пожаловался на сложную жизнь в Израиле после переезда из России

"Ел вкусно в Москве и играл в кино": Белый* пожаловался на жизнь в Израиле
Анатолий Белый*. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Актер с тоской вспоминает годы до релокации

51-летний Анатолий Белый*, со скандалом покинувший Россию из-за февральских событий 2022 года, ныне считает, что жизнь в этой стране складывалась у него как нельзя лучше. В Израиле с прежним уровнем жизни как-то не заладилось: здесь Белый может зарабатывать на жизнь, гастролируя по городам со своим моноспектаклем.

В Израиле иноагент Белый живет с детьми и супругой. Прежде Анатолий ни на что не жаловался, живя в России: ему доставались главные роли в МХТ имени Чехова, поступали многочисленные предложения о ролях в кино. А Москва, где проживал актер, предлагала высочайший уровень сервиса.

"Было вкусно, ресторанный бизнес – на очень хорошем уровне. Работал в главном театре, играл героев со сложной судьбой. Было очень интересно. В Израиле есть сложности", – откровенно признается актер театра и кино, не отрицая, что не знает языка, на котором говорит его новая Родина.

Анатолий живет с семьей в Нетании в съемной квартире. Белый, кстати, сравнивает себя с Максимом Галкиным*, у которого карьера за пределами России складывается несколько лучше. В целом же коллеги идут "ноздря в ноздрю". Лишь в 2024 году Анатолий начал выступать за пределами Израиля – успел побывать в Штатах, ФРГ и немного поездить по Европе.

А ранее Белый рассказал, для чего решил сорвать гастроли своих бывших коллег из "Ленкома" в Израиле.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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