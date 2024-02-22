Вторым ведущим новой "Фабрики звезд" стал Тимур Родригез

Раскрыто имя второго ведущего новой "Фабрики звезд"
Тимур Родригез. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press /globallookpress.com
Команда ведущих будущего шоу наконец сформирована

Тимур Родригез составит пару Регине Тодоренко в креслах ведущих проекта "Новая Фабрика звезд". В новой версии проекта предполагается два наставника и двое ведущих. Конферанс отдается Регине и Тимуру, которые рвутся начать работать поскорее. Наставлять конкурсантов назначены Сергей Шнуров (группа "Ленинград") и Сергей Жуков (группа "Руки вверх").

Тимур Родригез нетерпеливо ждет запуска проекта: ему хочется узнать, как новый формат заработает, какое влияние окажут на него нынешние реалии и кто, возможно, станет яркими звездами отечественной сцены в ближайшие годы. Ждет премьеры и Регина Тодоренко, мечтавшая получить роль ведущей в "Новой фабрике".

Как и прежние версии шоу, задуманная теперь – это шанс для молодых артистов показать себя и научиться полезному у лучших певцов и наставников российской эстрады. Премьера нового шоу намечена на 3 марта.

Напомним, в столице прошел кастинг в проект, и в течение дня творческая группа просмотрела почти тысячу номеров кандидатов из разных регионов России.

Ранее "Утро.ру" писали, что очередной сезон "Маски" начнется с тем же составом ведущих, среди которых будут Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

В Британии заявили о бегстве Зеленского из Киева после провала ВСУ

Украинский лидер пытается спасти свой политический рейтинг

Турция решила сыграть против России из-за угроз со стороны США

Анкара действует против своих интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей