Самбурская рассказала о секретах своей красоты: замешаны врачи

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Сколько бы ни было недоброжелателей у Настасьи Самбурской, поспорить с ее идеальным внешним видом могут не многие. 36-летняя звезда "Универа" выглядит великолепно, чем порождает очередные слухи вокруг своей персоны. Многие всерьез считают, чтобы сохранить красоту и молодость, актриса обращается к врачам.
Впрочем, сама Настасья не стала опровергать сплетни и гордо заявила, что медики приложили руку к ее безупречному внешнему виду. В своих социальных сетях она опубликовала снимок. Девушка лежит на кушетке в белом халате, а над ней "колдуют" косметологи с металлическими инструментами.
"После отпуска на лице появилась пигментация, небольшие воспаления и тусклый тон. Доктор Алиса подобрала мне лечение, которое устранит эти проблемы", — написала у себя в блоге актриса.
Самбурская заявила, что пришла в клинику на чистку лица, фитолечение и биоревитализацию. По словам звезды, это позволяет ей привести кожу в порядок и увлажнить. Помимо этого, звезда планирует сделать массаж, который подтянет тело и избавит от целлюлита.
Ранее Настасья Самбурская шокировала своих поклонников снимком в крошечном бикини. Поклонники заявили, что актриса сильно похудела и теперь ее талия тоньше, чем у кошки, которую держит на руках звезда.
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