Как Янковский увел роль у Михалкова

Как Янковский увел роль у Михалкова
Олег Янковский. Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look /globallookpress.com
Любимец советских зрителей нередко получал главные роли, не проходя пробы

Александр Адабашьян, режиссер и драматург, вспомнил Олега Янковского, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. По его словам, артиста нередко утверждали на роль, даже не приглашая на пробы.

Так, например, роль Генриха Шварцкопфа Янковский получил... в ресторане. Супруга режиссера Басова увидела актера в ресторане. Фильм уже почти начинали снимать, а главного актера до сих пор не было. Постановщик сначала вообще не поверил, что Янковский актер, решив, что такое лицо подошло бы скорее филологу или физику. Уже в то время актер отличался аристократическими манерами.

В фильме Полеты во сне и наяву" должен был сниматься Никита Михалков. Но и тут Янковский увел роль, даже не зная того. Просто режиссер фильма как-то вечером щелкал кнопками телевизора и увидел сцену из киноленты "Мы, нижеподписавшиеся", где нетрезвый персонаж Янковского резал лимон. В итоге режиссер пригласил Олега на роль.

Адабашьян вспоминает, что роль в "Зеркале" Тарковского Янковский получил вообще практически просто так: Тарковский-младший опешил от сходства Олега Янковского со своим отцом Арсением и решил отдать роль ему.

Звезды фильма "Тот самый Мюнхгаузен" не стало в 2009 году. На его счету более 80 ролей, в том числе знаменитые "Мой ласковый и нежный зверь" и другие. Кроме того, Янковский попробовал и амплуа постановщика, сняв фильм Приходи на меня посмотреть".

Ранее мы писали, что Иван Янковский обвинил Никиту Кологривого в том, что тот не выбирает выражений.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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