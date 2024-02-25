Супруга Костомарова рассказала о проблемах в их с мужем жизни

Оксане пришлось нелегко в семейной жизни с прославленным фигуристом

Оксана Домнина и Роман Костомаров – семья фигуристов, одна из самых гармоничных и нерушимых в российском спорте. Их жизнь легкой не назовешь.



В январе 2023 года знаменитый фигурист оказался на больничной койке с тяжелой формой воспаления легких. Начался сепсис и некоторое время спортсмен провел на грани жизни и смерти. В целях спасения жизни ему отняли конечности. Роман теперь носит протезы и учится ими пользоваться – надо сказать, вполне удачно.

Илья Авербух сказал, что без поддержки жены Костомаров мог не выбраться. Да и сам Роман однажды обмолвился, что вышел из тяжелого состояния только благодаря близким.

Бывший чемпион не стал беспомощным калекой. Несмотря на протезы, он снова вышел на лед, водит машину и полностью самостоятелен в быту. Оксана всячески старается поддерживать мужа и в бытовых делах, и в работе, отмечая, что это нелегко. Многие поклонники Романа считают, что только силами жены Костомаров вернулся практически с того света.

Оксана признается, что у них с мужем до сих пор немало сложностей, хотя они стараются преодолевать их.



"Сложная ситуация нас еще больше объединила", – заметила фигуристка.



До несчастья, сплотившего их, супруги нередко ссорились и даже 11 лет назад расставались по инициативе Оксаны. Тогда они вернулись в отношения, но сложности не ушли. Как пишет женский журнал "Клео.ру", пережитое в прошлом году помогло им понять друг друга и сблизиться еще больше.

Ранее мы рассказывали, что историю жизни Романа Костомарова воплотили на киноэкране и в марте выйдет фильм, посвященный случившимся с ним.

