Умер знаменитый советский актер

Артисту было 87 лет

Эрнст Романов, известный многим своими блистательными ролями в культовом советском фильме "Собака на сене" и многих других, скончался. Народный артист покинул этот мир 25 февраля в Санкт-Петербурге. Звезде кинокартин и сериалов было 87 лет. Об этом рассказали в Театре имени Миронова, в котором актер трудился до последнего.

"В последний, 136-й раз, артист сыграл чеховского героя в Театре им. Андрея Миронова 26 января 2024 года", — сообщили сотрудники и выразили соболезнования семье.

Свой путь в мире актерского мастерства Эрнст Иванович начал в далеком 1957 году. Тогда начинающий артист отучился в ГИТИС и стал частью коллектива ростовского театра. Получив опыт и признание зрителя, Романов двинулся дальше, выступая на сценах республик СССР.

Всего за свою жизнь любимый народом актер сыграл более двухсот ролей. Его коллеги отмечают, что каждый его герой имел свой характер, отличительные черты, которыми их наделил именно Эрнст Романов.

Одна из наиболее популярных работ народного артиста — роль в фильме "Собака на сене" 1977 года. В этой кинокартине он сыграл пожилого графа Лудовико. Тогда коллегами по площадке с ним стали Михаил Боярский и Армен Джигарханян.

У покойного Эрнста Романова осталась супруга — заслуженная артистка России Лейла Киракосян, а также двое взрослых детей.

Ранее сообщалось, что умерла звезда "Тайн следствия" и "Улиц разбитых фонарей".