Жену Тарасова Костенко обманули мошенники

Жену Тарасова обманули мошенники
Анастасия Костенко. Фото: соцсети
Девушка была крайне шокирована из-за случившейся ситуации

Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, оказалась на грани серьезных финансовых потерь из-за действий телефонных мошенников. Об этом она рассказала в социальных сетях, предупредив подписчиков о хитроумной схеме обмана.

Утро для модели началось с неожиданного звонка: неизвестный представился курьером и сообщил, что везет ей цветы. Мужчина уточнил удобное время доставки, а затем предупредил, что придет СМС, код из которого нужно сообщить. Девушка не заподозрила подвоха и продиктовала цифры, не обратив внимания на надпись в сообщении о недопустимости передачи кода третьим лицам.

Почти сразу после этого на телефон посыпались тревожные уведомления – кто-то попытался получить доступ к ее аккаунту на "Госуслугах". Знаменитость призналась, что испытала настоящий шок: в какой-то момент ей показалось, что "земля уходит из-под ног", а сознание словно отключилось.

Несмотря на стресс, звезда действовала быстро: сменила все пароли, включила дополнительные меры безопасности и сразу связалась с банком. Однако вскоре раздался новый звонок – теперь неизвестные представились сотрудниками Роспотребнадзора и пытались втереться в доверие, якобы предупреждая о мошенниках.

К счастью, история завершилась без серьезных последствий. Брюнетка призналась, что до сих пор испытывает волнение от случившегося и призвала всех быть внимательными и не повторять ее ошибку. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее влюбленные звезды повторно сыграли свадьбу на Мальдивах.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

На Западе сделали мрачный прогноз для Украины из-за решения США

Киев предупреждают о серьезных проблемах

Названа неожиданная причина кровавых зверств ВСУ на поле боя

Украинские боевики не знают пощады и уничтожают своих же

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей