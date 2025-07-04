Жену Тарасова Костенко обманули мошенники

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Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, оказалась на грани серьезных финансовых потерь из-за действий телефонных мошенников. Об этом она рассказала в социальных сетях, предупредив подписчиков о хитроумной схеме обмана.
Утро для модели началось с неожиданного звонка: неизвестный представился курьером и сообщил, что везет ей цветы. Мужчина уточнил удобное время доставки, а затем предупредил, что придет СМС, код из которого нужно сообщить. Девушка не заподозрила подвоха и продиктовала цифры, не обратив внимания на надпись в сообщении о недопустимости передачи кода третьим лицам.
Почти сразу после этого на телефон посыпались тревожные уведомления – кто-то попытался получить доступ к ее аккаунту на "Госуслугах". Знаменитость призналась, что испытала настоящий шок: в какой-то момент ей показалось, что "земля уходит из-под ног", а сознание словно отключилось.
Несмотря на стресс, звезда действовала быстро: сменила все пароли, включила дополнительные меры безопасности и сразу связалась с банком. Однако вскоре раздался новый звонок – теперь неизвестные представились сотрудниками Роспотребнадзора и пытались втереться в доверие, якобы предупреждая о мошенниках.
К счастью, история завершилась без серьезных последствий. Брюнетка призналась, что до сих пор испытывает волнение от случившегося и призвала всех быть внимательными и не повторять ее ошибку. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее влюбленные звезды повторно сыграли свадьбу на Мальдивах.
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