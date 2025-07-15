Быкову* грозит до 12 лет лишения свободы - юрист

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Писателю Дмитрию Быкову*, который стремительно покинул родную страну после начала конфликта России с соседним государством, грозит до 12 лет лишения свободы. Такой оценкой с журналистами поделился юрист Илья Русяев.
В апреле против одиозного писателя возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: за распространение заведомо ложной информации об армии нашей страны и за злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Накануне деятеля объявили в федеральный розыск.
По словам эксперта, уголовное преследование развивалось постепенно – сначала фигурант получал административные штрафы за нарушение закона об иноагентах, затем правоохранительные органы собрали материалы для уголовного дела. Русяев уточнил: наказание по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии) предусматривает до 10 лет тюрьмы, еще до 2 лет грозит по статье о злостном уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Юрист добавил, что активная практика по уголовным делам за фейки о российской армии началась только в последние два года. По его словам, дело звезды развивается по общим юридическим нормам, а не политическим мотивам: сначала назначались штрафы, затем возбуждалось уголовное дело по мере накопления доказательств.
Ранее в беседе с пранкерами Быков* признавался, что готов помогать ВСУ и не исключает получение украинского гражданства. При этом он высказывал уверенность, что когда-нибудь обязательно вернется в Россию.
К слову, ранее был составлен список артистов, которые осудили действия российских властей, но продолжают зарабатывать в нашей стране.
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