Украинская спортсменка отказалась играть с россиянкой

Украинская спортсменка отказалась играть с россиянкой
Фото: Patrick Hamilton/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Теннесистка объявила об этом в своих социальных сетях

В Монтеррее начался международный теннисный турнир. Спортсменка из Украины Элина Свитолина отказалась от участия в нем из-за того, что не хочет соревноваться с русской соперницей Анастасией Потаповой. О своем решении она объявила в Twitter.  

Девушка написала, что игроки из Украины обратились в организации, чтобы спортсменам из Белоруссии и России разрешали участвовать в различных соревнованиях лишь под нейтральным флагом без каких-либо опознавательных знаков своих стран. До тех пор, пока такое решение не будет принято, Свитолина отказалась участвовать в каких-либо матчах против теннисистов из этих государств. 

При этом украинская спортсменка не стала обвинять своих спортивных коллег в ситуации, которая сейчас сложилась на Украине. 

Напомним, что ранее МОК выступил с требованием лишить спортсменов из Белоруссии и России выступать на любых международных соревнованиях от лица их стран. Подобное решение приняли и футбольные ассоциации – ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от соревнований. До этого от матчей с нашей сборной отказались все команды из группы, с которыми Россия должна была бороться за выход на ЧМ-2022. 

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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