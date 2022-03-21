Российский гроссмейстер не сможет участвовать в важном турнире

Шахматиста Сергея Карякина дисквалифицировали на полгода от участия в соревнованиях за то, что тот поддержал действия президента России Владимира Путина касательно проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщила комиссия по этике Международной шахматной организации (FIDE).

Отстранение российского гроссмейстера от участия в любых рейтинговых соревнованиях по шахматам лишит его возможности побороться в турнире претендентов, который пройдет летом 2022 года. Это важное соревнование, победитель которого будет иметь возможность стать чемпионом мира.

В заявлении FIDE сказано, что Сергей Карякин нарушил одну из статей кодекса этики организации. Наказание вступило в силу в понедельник, 21 марта. Комиссия также обозначила, что заявления гроссмейстера вызвали большое количество реакций, значительная часть которых была негативной по отношению к его мнению.

Вердикт был вынесен и другому шахматисту, Сергею Шипову, который ранее выступал с критикой FIDE. Он обвинил организацию в политизированности и переносе Всемирной шахматной олимпиады 2022 из России. Его дело при этом закончилось более приятным исходом для гроссмейстера: его оправдали и ему удалось избежать санкций.

Ранее стали известны результаты Паралимпийских игр в Пекине-2022.