"Я тебе телефон в одно место засуну!": Дзюба набросился на журналиста

"Я тебе телефон в одно место засуну!": Дзюба набросился на журналиста
Артем Дзюба. Фото: Edgar Breshchanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Футболист угрожал представителю СМИ

Российский футболист Артем Дзюба часто попадает в различные скандалы. Чего стоят только интимные видео с его участием, которые периодически сливают в Сеть. Из-за этого над ним уже подшучивают в звездной тусовке. Спортсмен по жизни не церемонится с людьми и всегда говорит "с порога" то, что думает. А вероятнее, сначала говорит, а потом думает. 

На днях Дзюба угодил в очередной скандал. На этот раз он набросился с обвинениями и угрозами на спортивного журналиста. В субботу 34-летний форвард пропустил матч "Локомотива" и "Крыльев Советов" из-за травмы. После матча к нему подошел представитель "РБ Спорт" и задал весьма неудобный, но вполне справедливый вопрос.

Он попросил прокомментировать слова тренера Игоря Шалимова, который спрогнозировал, что Дзюба забьет не больше двух мячей в новом чемпионате России. В ответ на это футболист взбесился. Вопрос показался футболисту весьма оскорбительным, и он решил ответить в своей манере. 

"Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну!" – заорал Дзюба.

Ранее Игорь Шалимов заявил, что готов поставить десять тысяч рублей на то, что Дзюба забьет не больше двух голов с игры в новом сезоне РПЛ.

Источник: sport24.ru ✓ Надежный источник
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