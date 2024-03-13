Тарасова ответила Тутберидзе на требования о публичных извинениях

Обвиненная в клевете Тарасова ответила на ультиматум Тутберидзе
Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Заслуженный тренер выставила встречное условие

Заслуженный тренер Советского Союза Татьяна Тарасова пообещала принести извинения Этери Тутберидзе, если та раскроет всю правду в деле о предполагаемом приеме препаратов, использовавшихся, с ее слов, фигуристкой Камилой Валиевой.

В частности, Татьяна Анатольевна заявила, что с великой радостью принесет извинения коллеге – однако для этого последней придется предоставить соответствующие доказательства.

Напомним, все началось с высказывания Тарасовой, которая заявила, комментируя ситуацию с семнадцатилетней воспитанницей Тутберидзе, что все препараты спортсменка может получить исключительно от тренера. Этери, выразив резкое возмущение, потребовала от 77-летней коллеги извинений.

В конце января CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение о дисквалификации Валиевой, объявив, что россиянка совершила намеренное нарушение правил, запрещающих приемы допинга. Таким образом, арбитраж удовлетворил требование WADA, которое добивалось наказания для Валиевой на 4 года. Камиллу обвинили в использовании триметазидина, запрещенного спортивным регулятором с 2014 года, в итоге россиянку дисквалифицировали.

До этого Татьяна Анатольевна утверждала, что ни один атлет не станет брать препарат "из рук доктора", так как главным ответственным лицом здесь всегда является тренер. В ответ Тутберизе обвинила Тарасову в клевете.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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