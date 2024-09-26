Звезды и легенды предстоящего Кубка Кремля

Международный турник пройдет в Москве в шестой раз

19 октября Малый зал Государственного Кремлевского Дворца вновь заполнится поклонниками спортивных бальных танцев! В шестой раз пройдет турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". Главный паркет страны примет более 120 пар участников не только нашей страны, но и стран СНГ, Италии, ЮАР и Китая.

"Кубок Кремля – Гордость России!" имеет статус турнира "по приглашению". Для того чтобы танцевать на кремлевском паркете, необходимо иметь высокие результаты в международных соревнованиях. Именно такие пары приглашает организатор – президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. На этот раз не только звездный состав участников профессиональных и любительских соревнований, но и панель арбитров, состоящая из легендарных имен, каждое из которых – золотая страница истории мирового бального танца.

Станислав Попов: "Мы рады, что вновь на паркет Кремлевского дворца выйдут Донни и Хайди Бёрнс, Гейнор Фейвезэр, Мирко Саккани, Катарина Адзертон. Президент Всемирного танцевального совета Донни Бернс и Гейнор Фейвезэр – четырнадцатикратные чемпионы мира по латиноамериканским танцам и победители первого и второго Кубка мира в Кремле (1995 – 1996). Катарина Арзентон – чемпионка мира по стандарту. Безусловно, танцевать перед легендами и быть оцененными ими, я уверен, не только волнительно для всех участников, но и престижно".

На этот раз турниры и у профессионалов, и у любителей в латиноамериканской программе обещают быть особенно интригующими. За прошедшие полгода произошли изменения не только в составе пары как у профессионала Михаила Попова, Михаил снова встал в пару с Вероникой Тамаровой (Михаил и Вероника танцевали вместе в любителях), но и в категориях. Из любителей в профессионалы перешли: Никита Горденков и Белла Бакарова, Николай Паршиков и Алена Гурьянова. Наверняка, претенденты на пьедестал могут остаться прежними, а вот расположения дуэтов в финалах и полуфиналах могут стать уже обновленными, тем более очень серьезными противниками будут пары из Китая, обладающие серьезными титулами не только своей страны, но и крупнейших азиатских соревнований.

Николай Паршиков и Алена Гурьянова: "Мы перешли из любителей в профессионалы и сезон начнем с английского турнира "International Championship" в начале октября. Затем будем танцевать в Кремле. Мы думаем, что Кубок Кремля этой осенью пройдет по-новому. Будет много иностранных судей и много зарубежных пар. Это интересно для всех! Могут измениться результаты, так как обновленный судейский состав – это и новый взгляд, и новое видение. И, конечно, мы желаем всем только хорошего танца, хорошей подготовки, и высокого уровня выступления!"

В европейской программе профессионального Кубка Кремля – 15 пар: многократные чемпионы России, победители весеннего Кубка – Федор Исаев и Анна Зудилина, результативно выступившие в Блэкпуле и ставшие вице-чемпионами; финалисты апрельского турнира – Илья Головченко и Екатерина Стрелкова, Евгений Никитин и Анастасия Милютина, Владислав Коротченко и Анна Трензелева Александр Борисов и Светлана Рубина.

Великолепным акцентом предстоящего события также будут и три турнира для категории Про-Эм (Профессионал – Любитель) в латиноамериканской и европейской программах. В латине соревнования пройдут по возрастным группам – леди А и леди В. 29 прекрасных участниц не только покажут свой высокий уровень танцевания, но и еще раз докажут, что заниматься бальными танцами можно в любом возрасте, меняя качество своей жизни и достигая высоких результатов.

Конечно, ни один турнир Станислава Попова, будь то Кубок мира, чемпионаты мира и Европы WDC, проводимые более 30 лет в ГКД, не обходятся без уникальной программы показательных выступлений. И на этот раз зрители увидят абсолютно новые шоу-номера не только в стиле экзибишен от Виктора да Силва с его партнершами Яной Дымовой (Про-Эм) и Джоанной Люнис (многократной вице-чемпионкой Европы), но и других известных танцоров, чьи имена организатором держатся сюрпризом. Неизменными будут и атрибуты Кубка Кремля, за которые так любят зрители и ради которых приходят в ГКД. Это и статус светского события, и живая музыка двух оркестрах, и танцы для публики в двух перерывах, и, непременно, неповторимые эмоции от праздника танца! Ведь их в этот вечер будет очень много, соревнования проходят в режиме нон-стоп с 17:00 до 23:00. А по окончанию вечера, каждый желающий сможет забрать частичку турнира в виде цветочной композиции из свежих цветов, которые весь вечер украшали периметр паркета!

Чжан Ян, китайский арбитр, руководитель компании Гэлакси и серии турниров в Пекине: "Каждый танец – это реконструкция времени и пространства! Когда мы танцуем или смотрим за танцами, то полностью сосредотачиваемся, время и пространство начинают трансформироваться, погружая нас в особое состояние потока. В этом состоянии мы переносимся в наше любимое время и пространство, где можем полностью отдаться танцу. Я желаю всем участникам и зрителям в Кремле прочувствовать этот момент и оставаться в нём как можно дольше и наслаждаться пространством, принадлежащему только танцу!"

