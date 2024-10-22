Как прошел шестой Кубок Кремля: результаты, комментарии и яркие моменты

Чжан Ян. Фото пресс-службы Российского танцевального союза Таха Бату Чошар и Александра Повзун. Фото пресс-службы РТС Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото: Юрий Коныжев
Виктор да Силва и Джоанна Люнис. Фото пресс-службы Российского танцевального союза Станислав Попов и Донни Бернс, 14-кратный чемпион мира, президент Всемирного танцевального совета. Фото пресс-службы Российского танцевального союза Райно ван ден Берг и Елена Токаренко. Фото: Юрий Коныжев Хайди Бернс и Мирко Саккани, судьи Кубка Кремля. Фото пресс-службы РТС
Среди танцевальных пар появились новые лидеры

Вот и осталось позади долгожданное событие - танцевальный праздник в Кремле, который уже в шестой раз проходил под девизом "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатором и ведущим выступил Станислав Попов, президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России.

Станислав Попов и Донни Бернс, 14-кратный чемпион мира, президент Всемирного танцевального совета. Фото пресс-службы Российского танцевального союза

География турнира заметно расширилась по сравнению с предыдущими турнирами в Кремле. На этот раз приехала представительная делегация из Китая. Танцоры из Поднебесной приняли участие в соревнованиях по латине и стандарту. В судейской панели также были представлены арбитры из Китая Лю Нинг и Чжан Ян.

Чжан Ян. Фото пресс-службы Российского танцевального союза

Чжан Ян судил турниры профессионалов и Про-Эм по европейской программе и поделился впечатлениями от Кубка Кремля:

"Для меня большая честь приехать в Москву в качестве судьи на "Кубок Кремля – Гордость России!". Это мой третий визит в Москву. Впервые я был здесь более 10 лет назад в качестве участника. Поэтому у меня очень много воспоминаний об этом городе. Второй раз я был на соревнованиях "Autumn Moscow Cup". И вот сейчас в третий мой приезд в столицу России для меня большая честь не только быть судьей, но также и привезти китайских танцоров на этот замечательный паркет. Хотел бы отметить, что организация на очень высоком уровне. И нашей китайской организации "Galaxy Dance Competition" есть чему поучиться у наших российских коллег. Действительно, это высококлассный турнир! Я бы хотел поблагодарить Станислава Попова за тот уровень, на котором он ведет мероприятие. Также нас очень впечатлила живая музыка, музыканты, солист Георгий Мушеев. В Китае у нас такого на турнирах нет. И паркет, конечно, необыкновенно красивый. В будущем мы хотели бы пригласить Станислава Попова в качестве ведущего нашего турнира в Пекине, музыкантов Кубка Кремля, оформителей зала".

Кроме китайских танцоров на паркет в этот вечер выходили пары из Италии, Канады, Армении, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и ЮАР. 

Впервые участвовавшие в Кубке Кремля танцоры из Армении Артур Бабаян и Сирануш Саргсян не скрывали восторга.

"Это атмосфера, эти люди, этот паркет, это просто нечто фантастическое. Я желаю всем, чтобы этот турнир существовал всегда! Это нереальные эмоции, невероятно высокий уровень танцоров. Я просто счастлив, что танцевал здесь! Это лучший турнир, на котором я был! Это просто космос. Я даже не знаю, как выразить эмоции словами. Я просто стою сейчас как будто в центре Вселенной, смотрю на это все и понимаю, что очень счастлив, что был частью этого замечательного праздника. Это безумно круто! И я правда чувствую себя в космосе. Я еще должен вернуться в отель и это все прокрутить в голове. Я знаю точно, что запомню это на всю жизнь. Не каждому выдается шанс побывать здесь. И это просто волшебно!" – рассказал Артур.

На паркет выходили танцоры категорий профессионалы, любители и Про-Эм. А их судьями стали не только высокопрофессиональные арбитры России, Китая, Италии, но и легенды мирового бального танца: президент Всемирного танцевального совета, 14-кратный чемпион мира Донни Бернс, танцевавшая с ним в паре Гейнор Фейвезер, Хайди Бернс, Мирко Саккани.

Хайди Бернс и Мирко Саккани, судьи Кубка Кремля. Фото пресс-службы РТС

Многократные чемпионы России и победители Кубков Кремля в латиноамериканской программе среди профессионалов Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева вновь подтвердили свой чемпионский титул, поднявшись на высшую ступень пьедестала с заветным Кубком в руках. Вторыми в этом турнире стали Андрей и Анастасия Киселевы, бронза досталась Михаилу Попову и Веронике Тамаровой.

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Фото: Юрий Коныжев

И если победа Кирилла и Валерии в категории профессионалов ни у кого не вызывала сомнений, то в категории любителей в латине до турнира было два явных фаворита. Дуэт Тахи Бату Чошара и Александры Повзун, не раз побеждавший на кремлевском паркете, соперничал с танцорами Шарифом Мирхановым и Анной Долгополовой, которые выиграли весенний Кубок Кремля. Между двумя парами разыгралась нешуточная борьба. И судьям пришлось решать сложнейшую задачу. В итоге на вершине пьедестала оказались Шариф Мирханов и Анна Долгополова, Таха и Александра стали вице-чемпионами. Третьими на пьедестале стояли Илья Гавриков и Елизавета Борисова, получив бронзовые награды и очень теплые приветствия публики.

Таха Бату Чошар и Александра Повзун. Фото пресс-службы РТС

Столь же непредсказуемым оказался финал в соревнованиях профессионалов, исполняющих европейскую программу. Среди сильнейших пар в этой категории произошло несколько изменений – завершили карьеру сразу два дуэта и появились другие, недавно перешедшие в профессиональную категорию. И вот нынешний Кубок Кремля открыл имена новых чемпионов, новых лидеров среди российских танцевальных пар в стандарте. Ими стали Илья Головченко и Екатерина Стрелкова. Большинство судей именно этот дуэт поставили на первое место. Вторыми стали Евгений Никитин и Анастасия Милютина. Эти танцоры впервые вышли на кремлевский паркет в статусе профессионалов, тем не менее им уже удалось обыграть чемпионов в одном танце – в квикстепе. Бронзу завоевали Владислав Коротченко и Анна Трензелева.

Увлекательным зрелищем было и соревнование пар Про-Эм. Опытные профессиональные танцоры со своими талантливыми подопечными порадовали публику невероятным энтузиазмом и любовью к танцевальному спорту. По итогам соревнований в латиноамериканской программе очередным Кубком Кремля пополнили свою коллекцию Кирилл Белоруков и Марина Максимова (Lady A). Таким образом Кирилл вновь увез с турнира сразу два кубка. В группе латинистов Lady B лучшими признаны Никита Павлов и Алена Бикузина. Первыми в соревновании пар Про-Эм, танцующих европейскую программу, стали Иван Новиков и Екатерина Жукова.

Райно ван ден Берг и Елена Токаренко. Фото: Юрий Коныжев

Безусловно, вечер украсило участие самобытной пары из экзотической для танцевального мира страны ЮАР – Райно ван ден Берга и Елены Токаренко. Они выступили в турнире по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Примечательно, что партнер выходит на паркет в профессиональной категории с 1994 года. То есть уже 30 лет. И именно здесь, на кремлевском паркете южноафриканские танцоры решили завершить свою конкурсную карьеру. В честь окончания столь большого и важного этапа в своей жизни Райно и Елена подарили зрителям удивительной красоты шоу.

Еще одной парой, завершившей в этот вечер свои турнирные выступления, стали Сергей Сутырин и Наталья Сажина. Они также представили на суд публики свое шоу, которое было очень тепло принято зрителями и танцорами.

Виктор да Силва и Джоанна Люнис. Фото пресс-службы Российского танцевального союза

И по традиции с великолепными номерами экзибишен выступил Виктор Да Силва. На этот раз его партнершами были Яна Дымова (Про-Эм) и многократная вице-чемпионка Европы Джонна Люнис. Текущий год для Виктора - юбилейный, двадцать лет он является другом и участников всех кремлевских турниров.

Помимо шоу, в программе вечера были и выступления Марины Палома, и Александра Шахова во время танцев для публики, давно полюбившиеся завсегдатаям кремлевских турниров.

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