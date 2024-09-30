Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева: "Нужно станцевать свой лучший танец на Кубке Кремля"

Поклонников спортивных бальных танцев ждут в ГКД 19 октября

19 октября 2024 г. в Государственном Кремлевском дворце пройдет "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор турнира по спортивным бальным танцам – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Мы побеседовали с главными фаворитами турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов – многократными обладателями Кубков Кремля, призерами всех знаковых мировых турниров, многократными чемпионами России Кириллом Белоруковым и Валерией Айдаевой.

Турниры, шоу, работа

Кирилл:

После весеннего Кубка Кремля у нас было очень много соревнований. Самое главное событие – Блэкпульский фестиваль, на котором мы заняли второе место. Затем азиатские турниры – Тайбэй, Китай, Япония. Там встречают всегда очень тепло. Люди любят танцы, следят, поэтому мне очень нравится там танцевать. А еще на азиатских конкурсах появился новый оркестр. Это здорово, потому что под живую музыку всегда танцевать приятно и получаешь громадное удовольствие. Очень красивый музыкальный коллектив сопровождал турнир в Тайбэе. Классический оркестр, который играл латиноамериканскую музыку. Это было довольно необычно. В сентябре у нас был чемпионат мира в Америке, в Лос-Анджелесе, где мы заняли тоже второе место. Организаторы поменяли отель, где проходило мероприятие. Зал сделали побольше. Приятно было танцевать, не такая камерная обстановка, как раньше. Было ощущение действительно чемпионата мира.

Валерия:

Лето вообще получилось очень загруженное. И соревнования, и шоу. Много турниров в Азии, и в Америке станцевали. Очень много всего, прямо движуха-движуха (смеется). И мне это очень нравится.

Кирилл:

В начале сентября мы танцевали в Ярославле. Для меня этот турнир, конечно, особенный. Прежде всего, потому что я танцую дома, вижу своих близких, родных, друзей. В этом году соревнования проходили не два дня, а три. Организаторы добавили день, потому что участников было гораздо больше, чем в прошлом году. Было очень приятно, что танцоры с удовольствием приезжают в мой родной город к моим родителям на турнир, поддерживают. Состав пар был на высшем уровне. Почти все доехали. Кто-то не смог, к сожалению. Но большинство дуэтов Российского танцевального союза присутствовали на этом турнире.

Там был очень памятный для меня эпизод с моей бабушкой, который многие заметили на видео. Поскольку у меня бабушка уже в возрасте, ей тяжело долго стоять. А когда идет финальный танец джайв, Станислав Попов по традиции просит всех присутствующих встать и приветствовать танцоров. И все зрители встают, и стоя аплодируют. Я перед этим подошел к бабушке и сказал: "Ты не вставай". Переживал, что ей будет тяжело простоять весь танец. Но она крепкий орешек (смеется). Сказала: "Нет, я буду стоять и аплодировать тебе стоя!" Я потом подошел к ней на трибуну и поблагодарил. Вот этот эпизод как раз попал на видео. И, конечно, этот момент останется у меня в памяти на всю жизнь!

Бабушка, к сожалению, не имеет никакого отношения к танцам. Она работала врачом, дедушка – ее муж – был строителем. Они жили в Сургуте. А наша танцевальная династия началась с моих родителей. И я ее с гордостью продолжаю.

"Хочется скорее домой"

Валерия:

У меня все поездки проходят так: прилетела, на следующий день станцевала, улетела. Или поработала, улетела. Конечно, всегда стараюсь побыстрее возвращаться домой, потому что дочка меня ждет и я по ней скучаю. Поэтому возможности увидеть что-то, помимо танцев, практически нет. Во многих местах мы были уже много раз, и нет уже такого стремления нестись все осматривать. Когда были в Нью-Йорке, выкроила один день, чтобы там погулять, потому что я много лет жила в этом городе и хотелось освежить воспоминания. Успели немного пройтись, в ресторан сходить и все. Но это лично у меня. А у Кирилла была возможность подольше где-то оставаться, и в Японии, и в Нью-Йорке.

Кирилл:

Я раньше всегда говорил, что люблю возвращаться домой больше, чем путешествовать. Но вот в этом году мы ездили очень много. Сейчас все усложнилось в плане логистики, все перелеты с одной-двумя пересадками. Приходится некоторые выезды просто объединять, не возвращаясь домой, чтобы не терять много времени. И у нас получилась одна затяжная поездка, мы не были дома полтора месяц. Это было первый раз в моей жизни, когда я так надолго уезжал. Но интересно, что мне это далось достаточно легко. Было интересно. Мы побывали сначала в Гонконге, потом у нас была Япония, затем перелет в Америку, и заканчивался этот тур снова в Азии – в Тайване. Долго не сидели в одной стране, не надоедало. Хорошие турниры, интересная работа. Но под конец все равно уже начинаешь скучать по родным, по друзьям, хочется скорее домой.

"Будем настраиваться на позитив"

Кирилл:

До Кубка Кремля у нас будет еще одно из самых больших и значимых событий – турнир International в Англии в знаменитом Альберт-Холле. Перед этим у нас в Лондоне будут танцевальные сборы. Потом 3 октября сам турнир и затем London Ball 5 октября. Ну, и восьмого вернемся в Москву, немножечко выдохнем пару дней и начнем подготовку к Кубку Кремля.

Валерия:

Между International и London Ball у нас шоу, и 7 октября у нас тоже шоу здесь в Англии. Сложно что-либо загадывать. Бывает, готовишься, вроде как все классно, потом в день турнира что-то не сходится. Поэтому не будем ничего ожидать, просто надо хорошо станцевать и показать свой лучший танец. Будем настраиваться, конечно, на позитив, на хорошее выступление.

"Ответственность вырастает многократно"

Кирилл:

В этом году на Кубке Кремля будет присутствовать наш тренер Донни Бернс (президент Всемирного танцевального совета, четырнадцатикратной чемпионат мира). Поэтому будет гораздо больше волнения во время танца. И поскольку это будет происходить под наблюдением педагога и такой выдающейся личности, ответственность вырастает многократно. В любом случае будем стараться показать максимум.

Валерия:

Донни приедет в Москву еще до турнира, и мы будем заниматься с ним. А это всегда очень вдохновляет. И я думаю, что работа с ним нас обязательно настроит на еще более интересный и заряженный танец. Я слышала, что Донни Бернс будет судить турнир. Когда такие великие танцоры, тем более твои тренеры судят, это всегда дает тебе дополнительный заряд, хочется показать лучшее, на что ты способен.

"Выдохнуть и станцевать свой лучший танец"

Кирилл:

Желаю участникам и зрителям в Кремлевском дворце получить массу удовольствия от турнира. Все будут готовиться к нему на максимум, поэтому нужно выдохнуть и станцевать свой лучший танец. А зрителям, конечно, поддерживать. Как можно больше аплодировать, кричать, не сдерживать себя! Ждем с нетерпением этого события. До встречи на паркете!

Валерия:

Хочется просто станцевать классно у себя дома и видеть родных и близких, которые будут тебя поддерживать, наслаждаться твоим искусством. И того же самого желаю всем остальным парам из России. И хоть это и самый большой турнир в России, но он очень душевный, он дома. Для многих это мечта: попасть в Кремль и увидеть там своих детей танцующими. Поэтому всем, кто хотел, всем, кто мечтал, советую приобрести билеты и приходить! Это будет незабываемо!