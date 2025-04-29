Кубок Кремля: эмоции, праздник, результаты

"Кубок Кремля – гордость России!" – этот вдохновляющий слоган вот уже седьмой раз встретил элиту танцевального спорта, а также всех поклонников этого замечательного вида на стыке спорта и искусства в Москве, в банкетном зале Кремлевского дворца. Здесь 26 апреля состоялось самое ожидаемое событие сезона в танцевальном мире – Кубок Кремля по бальным танцам. Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Традиционные соревнования в историческом месте, в самом центре столицы проходят уже тридцать лет, всегда собирают лучших танцоров и судей со всего мира и превращаются в настоящий танцевальный форум, в программу которого входят сразу несколько соревнований по бальным танцам. На этот раз на знаменитый паркет выходили лучшие дуэты, исполняющие латиноамериканскую программу в категориях профессионалы, любители и Про-Эм, пары Про-Эм соревновались также в турнире по стандарту, и еще на паркет выходили представители красивейшего и относительно молодого направления смус.

Гвоздем программы стал финал соревнований по латине среди профессионалов. И хотя существенных изменений в расстановке сил сильнейших дуэтов не произошло, все же соревнование было жарким, а накал страстей на паркете и в зрительном зале был запредельным. Тройка призеров стала уже привычной: Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева – первое место, Андрей и Анастасия Киселевы – второе, Николай Попов и Вероника Тамарова – третье. Всех этих танцоров мы видели на пьедестале почета на прошлом Кубке Кремля, они же завоевали награды на прошедшем в марте Открытом Чемпионате РТС, и они же поразили зрителей и судей своим мастерством на нынешнем Кубке Кремля. Отдельных слов, безусловно, заслуживают победители. Кирилл и Валерия стали обладателями Кубка уже в седьмой раз. То есть эти танцоры выиграли все проводившиеся турниры "Кубок Кремля – Гордость России!".

Интересная ситуация наблюдалась в турнире латинистов в категории любителей. И если первенство здесь судьи вновь, как и полгода назад в Кремле и в марте на Открытом Фестивале, отдали Шарифу Мирханову и Анне Долгополовой, то остальные места в тройке призеров распределились по-другому. К огромному сожалению публики, ее любимцы, вице-чемпионы прошлого Кубка Кремля Таха Бату Чошар и Александра Повзун больше не танцуют вместе и в новых составах также не появились на Кубке Кремля. В их отсутствии инициативу перехватили Илья Гавриков со своей юной партнершей Лизой Борисовой. Они стали обладателям и серебряных наград, а бронзу завоевали Алексей Капуста и Ксения Сибушева.

Что же касается соревнований в самом элегантном виде – смус, тут по-прежнему лидируют потрясающие профессионалы Алексей Половников и Ольга Щербина. Этот дуэт танцует American Smooth с момента его появления в России и неизменно занимает первые места как на турнирах внутри страны, так и на зарубежных. Профессионализм пары по достоинству оценили судьи, которые вместе со зрителями были очарованы их красивейшим танцем. Вторыми стали Влад Федоров и Альбина Чуносова. На третью ступень пьедестала поднялись Михаил Ефимов и Алина Волкова.

Как обычно, одними из самых увлекательных соревнований стали турниры Про-Эм. Ведь здесь свое мастерство демонстрируют леди, занимавшиеся уже танцами профессионально, и пришедшие в этот вид в зрелом возрасте. Их учителя-партнеры помогают совершенствоваться и доходить до самых престижных соревнований, одним из которых и является Кубок Кремля. Интересно, что многие из партнеров соревновались в этот вечер не только в турнире Про-Эм, но и выходили на паркет со своими профессиональными партнершами. Так Кирилл Белоруков не только стал победителем среди профессионалов по латиноамериканской программе, но и выиграл Кубок турнира Про-Эм Леди А со своей ученицей Жанеттой Клюшиной. К слову, все предыдущие Кубки Кремля по Про-Эм тоже выигрывал Кирилл, но с другой партнершей. Павел Поваляев, также танцевавший в финале профессионалов, в турнире Про-Эм вместе с Алиной Ревой стали вторыми, а третье место заняли Богдан Бернацкий и Варвара Мантурова.

В группе Леди В сильнейшими были признаны Владимир Литвинов и Виктория Багаева, серебро судьи отдали Максиму Павлову и Наталье Левашовой, бронзовые награды получили Илья Куценко и Лилиана Большунова.

Участница этого турнира, спортивный врач по образованию, доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках, руководитель медицинской службы ПАО Татнефть, ведущий научный сотрудник Лаборатории информационных технологий в управлении РАНХиГС при Президенте РФ Елена Яшина рассказала о своих впечатлениях от выступления на кремлевском паркете:

"Хочу рассказать об эмоциях и ощущениях от участия в этом удивительном празднике. При первых аккордах открытия мероприятия пробивает дрожь, и ты понимаешь, что это уже давно не просто турнир, а величайшее событие и праздник танца, который создал Станислав Попов для всех тех, у кого любовь к танцевальному спорту и искусству стала генетическим кодом. Сумасшедшая энергетика, которая никого не оставляет равнодушным ни в зале, ни на паркете. Для меня это просто обыкновенное чудо, которое доступно тем, кто в него верит".

В турнире ПроЭм по стандарту места распределились так:

1. Сергей Коновальцев и Кристина Курт

2. Александр Борисов и Эльвира Усманова

3. Ярослав Киселев и Елена Раямаки